Vrouwen lopen poedelnaakt over Rijnkade

ARNHEM - Je moet het maar durven: twee vrouwen liepen zaterdag poedelnaakt over de Rijnkade in Arnhem.

Leden van Bewonersgroep Arnhems Hart waren er getuige van en plaatsten een foto op Twitter. 'Terwijl we speuren naar de goudvissen (die in de nabijgelegen Sint Jansbeek zijn gedumpt, red.) zien we wel twee zeemeerminnen lopen op de Rijnkade', luidt het bijschrift.

Volgens Arnhems Hart werden de dames gefilmd voor een project van de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. De politie was er niet van gediend en heeft de twee vermanend toegesproken.

