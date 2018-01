Deel dit artikel:











Hugo uit Hummelo, wordt-ie prins of wordt-ie het niet? De vader van Hugo Klynstra, prins Carlos. Foto: ANP

HUMMELO - Hugo Klynstra uit Hummelo wil een nieuwe achternaam, namelijk die van zijn vader. De Raad van State moet beslissen of de jongeman uit de Achterhoek daadwerkelijk De Bourbon de Parme mag heten, zoals zijn vader prins Hugo officieel heet. Royaltywatcher Jolanda Oosterveen uit Apeldoorn is benieuwd of de naamswijziging er ook komt.

Hugo Klynstra uit Hummelo, de officieuze kleinzoon van prinses Irene, eist de achternaam en daarmee de adellijke titels en verdere erfaanspraken van zijn vader prins Carlos op, meldde de Volkskrant eerder. Royaltytwins Jolanda Oosterveen (44) uit Apeldoorn legt de koninklijke familie vast op foto's. Dat doet ze samen met haar tweelingzus Linda. De Royaltytwins, zoals ze zich noemen, reizen het hele land af om de familie te fotograferen. Volgens Oosterveen maandag op Radio Gelderland maakte prins Carlos na de geboorte van Hugo snel duidelijk de jongen financieel te ondersteunen, maar hem niet als zijn zoon te erkennen. 'Binnen de familie De Bourbon de Parme geldt de regel dat kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren geen aanspraak kunnen maken op de titel van de vader', aldus de fotografe. Er is eigenlijk geen troon Jolanda Oosterveen Hugo Klynstra is geboren en getogen in Hummelo. Oosterveen: 'Hij wist wie zijn vader was en besloot op zijn achttiende dat hij de naam van zijn vader wilde dragen. Ik kan er alleen maar naar gissen waarom hij dit heeft gedaan. Het Nederlands recht geeft hem het recht om de naam van zijn vader te dragen.' Maar, zo maakte ze op Radio Gelderland duidelijk: 'De familie wil dat niet hebben.' Jolanda Oosterveen maandagmorgen op Radio Gelderland: Dit leidt nu tot een zitting bij de Raad van State. Oosterveen noemt de strijd van Hugo Klynstra een symbolische, 'want er is eigenlijk geen troon waar de jongen aanspraak op zou kunnen maken. Maar volgens het Nederlandse recht zou Hugo de naam van zijn vader gewoon kunnen dragen.' ZKH prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme Hugo Klynstra heet dan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Ons koningshuis zal de zaak zeker met belangstelling volgen, denkt de Apeldoornse, 'om eventuele toekomstige zaken te kunnen 'aftimmeren'. De rechtbank in Den Haag oordeelde in november 2016 dat Klynstra zich prins mocht noemen en de achternaam De Bourbon de Parme mag gebruiken. Maar prins Carlos heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak, meldt de NOS. Deze maandag dient de zaak bij de Raad van State. De bijna 21-jarige Hugo zal zich, als de Raad van State hem in het gelijk stelt, naar alle waarschijnlijkheid Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme mogen noemen. Nieuwe oranje-generatie Hugo Klynstra werd geboren op 20 januari 1997 en is het eerste achterkleinkind van prinses Juliana en prins Bernhard. De komst van de kleine Hugo lijkt aanvankelijk de aankondiging van een nieuwe generatie in de Oranje-familie. Maar Carlos en Gitte, de moeder van Hugo, zijn jeugdvrienden, niet getrouwd en wonen niet samen. De geboorte wordt stilgehouden. Na bijna twee maanden lekt het nieuws uit via De Telegraaf. Prins Carlos betwist niet dat hij de vader is, maar erkent het kind niet. Zie ook: Website Royaltytwins

