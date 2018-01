Vrouw mishandelt zingende bouwvakker

ZUTPHEN - Een inwoonster van Zutphen heeft vrijdag een bouwvakker mishandeld met een bezem. De vrouw ergerde zich aan zijn gezang.

De bouwvakker was aan het werk in de wijk Noordveen. Toen hij meezong met een liedje op de radio, sprak de 31-jarige bewoonster hem hierop aan. Volgens de politie liet ze 'in niet mis te verstane bewoordingen' weten wat ze van zijn zangkwaliteiten vond.

Bezem

Vervolgens vloog een huisgenoot van de vrouw de bouwvakker aan. Hierbij sneuvelde een ruit van een naastgelegen woning. Ondertussen had de bewoonster een bezem gepakt waarmee ze de rug van het slachtoffer bewerkte. Dit leverde de bouwvakker enkele flinke striemen op, aldus de politie. Die hield alleen de vrouw aan.