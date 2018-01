Deel dit artikel:











'Waarschuwing voor levensgevaarlijke behandeling Q-koorts' Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een alternatieve arts die beweert Q-koortspatiënten te kunnen genezen door bloed af te nemen en weer in te spuiten, is volgens internist Chantal Bleeker van het Nijmeegse Radboudumc riskant bezig. Ze waarschuwt in de Gelderlander voor deze praktijken.

De alternatieve arts Leendert Kunst uit Lochem behandelt volgens de krant zeker vijf patiënten met zijn 'autovaccintherapie' om het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) te bestrijden. Daarbij wordt bloed bij patiënten afgenomen dat na enkele weken weer wordt ingespoten. 'Risicovol en vergezocht' Bleeker, die hoofd is van het Q-koorts expertisecentrum van het Radboudumc, noemt de methode risicovol en vergezocht. 'Je hebt te maken met bloed dat onder niet te controleren condities wordt opgeslagen. Denk aan het risico op verwisseling van bloedmonsters. Of het gevaar van bloedvergiftiging', legt ze uit in De Gelderlander.



Cees Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij noemt Kunst een kwakzalver. De alternatieve arts zegt wetenschappelijk te zijn opgeleid en probeert ook zo te werk te gaan. In Nederland lijden naar schatting 1200 tot 2400 patiënten aan QVS, dat nog niet te genezen is.