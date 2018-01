'Wildwest-achtervolging' na inbraak in supermarkt

DEVENTER - De politie heeft zaterdagochtend vroeg twee inbrekers achtervolgd die ervandoor waren gegaan na een kraak in het Overijsselse Delden. Volgens een woordvoerster van de politie ging de 'wildwest-achtervolging' kriskras door de regio en delen van Gelderland.

In een Albert Heijn in Delden ging rond 4.00 uur het inbraakalarm af. De twee verdachten vluchtten daarna in hun auto, maar werden al snel achterhaald door de politie. Wat volgde was een dollemansrit, waarbij acht politievoertuigen waren betrokken.

Agent gewond

De wilde achtervolging eindigde uiteindelijk op de A1 bij Deventer, waar de verdachten al spookrijdend frontaal op een politieauto inreden. Een agent raakte daarbij gewond, net als de twee verdachten. Die zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De A1 was tussen Deventer-Oost en Bathmen afgesloten voor onderzoek. Vrijdag was er ook al een inbraak in een Albert Heijn in Overijssel. In beide gevallen hadden de inbrekers het gemunt op sigaretten. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.