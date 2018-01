Deel dit artikel:











Gevel van woning zwaar beschadigd door brand Foto: News United / Stefan Verkerk

WEZEP - In een tussenwoning in Wezep heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Het huis liep daarbij forse schade op aan de gevel.

De woningbrand aan de Spoorlaan werd rond 2.00 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al grotendeels geblust door omstanders. De brandweer heeft nageblust en de woning gecontroleerd. Een buurman zou het vuur hebben ontdekt en de hulpdiensten hebben gealarmeerd. Volgens een fotograaf ter plaatse bestaat het vermoeden dat de brand is aangestoken. In de brievenbus zou een theedoek zijn gevonden.

