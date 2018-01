Deel dit artikel:











Grootste boulderklimhal van Nederland staat in Arnhem Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - RijnBoulder is het grootste bouldercentrum (ca. 2400 m2) van Nederland, gevestigd naast de Decathlon in de Rijnhal in Arnhem. Zondag opent de klimhal voor het eerst de deuren.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Boulderen is een explosieve en spectaculaire manier van klimmen op klimwanden met een maximale hoogte van 4,5 meter. De klimroutes zijn puzzels die je oplost met techniek, kracht en denkwerk. Je hebt er geen touw en klimgordels voor nodig. Dikke valmatten onder de routes zorgen voor veiligheid. Beelden van de nieuwe klimhal (tekst gaat verder onder de video): Klimmen op twee etages In de Rijnhal kan de sport op twee etages worden beoefend. Opmerkelijk is de hoogte van de locatie en de opzet van de boulderblokken; deze staan los in de ruimte en zijn niet tegen de muur opgebouwd. Tijdens de openingsdag is de entree voor ervaren boulderaars gratis. Bezoekers zonder ervaring kunnen kennismaken met de bouldersport door deel te nemen aan een introductieles. Naast RijnBoulder openen zondag twee horecazaken hun deuren in de Rijhal.