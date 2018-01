Twee basisplaatsen en acht doelpunten voor NEC-spits Achahbar

NIJMEGEN - Hij stond pas voor de tweede keer in de basis, maar toch staat NEC-spits Anass Achahbar al op acht doelpunten.

Tegen Go Ahead maakte hij zijn tweede hattrick. "Laatste wedstrijd tegen Jong AZ ook al drie doelpuntjes. Mooi om 2018 zo te beginnen. Het is niet verkeerd. Ik moet deze stijgende lijn vasthouden."

Achahbar komt tot zijn recht in het systeem met veel pressing van trainer Pepijn Lijnders. "Absoluut, als we druk houden op de tegenstander is dat top van mij en Ferdi Kadioglu. Wij spelen graag in de kleine ruimte. En bij 5-1 komt alles los bij ons en zie je dat iedereen lekker kan voetballen."

Achahbar had een nieuwe look voor deze wedstrijd, zonder baard. "Ja, iedereen zegt een nieuwe speler hier. Maar de baard groeide niet echt goed, dus ik heb hem eraf gehaald voor vandaag. Als hij beter groeit, laat ik hem misschien weer staan. Anders lijk ik wel heel jong."