Pepijn Lijnders is vooral trots na zege NEC

NIJMEGEN - Pepijn Lijnders opende als trainer van NEC met een 5-1 thuiszege op Go Ahead Eagles.

"Ik ben trots. Echt een heel goed gevoel. Een nieuw stadion, een nieuwe club en ik ben blij dat het op deze manier gegaan is. Het is uiteindelijk dikverdiend. We spelen goed voetbal en komen vaak tussen de linies, waar we willen spelen. Een goede overwinning denk ik."

Veel van de elementen waar Lijnders voor staat, zag hij al deels terug. "We wilden agressief starten. We maakten gaande de wedstrijd de ruimtes iets kleiner en reageren we goed als we van de bal weg zijn. Een aantal dingen waren heel goed, een aantal dingen moet beter. De laatste linie was wel goed georganiseerd, samen met de goalie haalden ze er veel gevaar uit als de pressing niet goed was."

"Met die pressing creëren we ook kansen. Dat willen we niet altijd. We willen zoeken naar de momenten dat het daadwerkelijk zin heeft en dat het ons sterker maakt."