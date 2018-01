De Graafschap-trainer boos: 'Het begint vervelende vormen aan te nemen'

'Het is vervelend om te zien dat je dingen afspreekt en dat die vervolgens niet worden nagekomen. De over-mijn-lijk-mentaliteit ontbreekt. Dat was al vaker zo, het begint nu vervelende vormen aan te nemen. Daardoor geven we de punten wel heel simpel weg.'

De Jong zag zijn ploeg nog goed op voorsprong komen. 'Dat was een goede goal, maar de 2-1 valt bijvoorbeeld weer op een klotemoment. Dat is echt typerend voor ons, daar moeten we een keer doorheen.'

'Woorden op het veld'

Maar door de nederlaag is De Graafschap ook 2018 weer slecht begonnen. 'Het is lastig om zo te beginnen, er zijn daarom ook harde woorden gevallen in de kleedkamer. Dat heb ik niet hoeven doen trouwens, dat doen ze zelf wel. Maar ik vind wel: woorden in de kleedkamer betekent ook woorden op het veld.'