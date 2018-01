Sjoerd Ars na nederlaag De Graafschap: 'Er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer'

'Het ging er even fel aan toe, dat is ook wel even goed', aldus Ars. 'Vorige week hebben we al goed gesproken en hebben we elkaar ook al even de waarheid verteld.'

Die harde woorden waren wel nodig, want na de vroege goal van Ars was het veldspel van De Graafschap helemaal nergens meer te bekennen. Mede daardoor verloren de Doetinchemmers ook de eerste wedstrijd in 2018. 'Ja, en we waren 2017 ook al niet best geëindigd. We zitten nu in een situatie waarin het vertrouwen broos is, daar moeten we met elkaar aan werken. We moeten de waarheid durven te zeggen en het op het veld doen.'

'Sluipt angst in'

Ars weet even niet precies hoe de boel omgekeerd moet worden. 'Maar je ziet dat er angst in de ploeg sluipt. Dat is er zeker uit te krijgen, maar je moet gewoon je afspraken nakomen. Of je nou bang bent of niet, de afspraken zijn duidelijk. Die komen we niet na en daardoor doen we onszelf tekort.

