Elf goudvissen gegooid in Sint Jansbeek Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een groepje Arnhemmers heeft vrijdagavond elf goudvissen in de Sint Jansbeek in de Arnhemse binnenstad gegooid. Ze hebben dit gedaan om 'wat leven in de brouwerij te krijgen'.