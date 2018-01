Fraser: 'Soms ga je in een huwelijk op een nette manier uit elkaar'

'Er is geen vervelend gevoel vanuit de club naar mij. En eigenlijk ook anders om niet', is Fraser duidelijk. 'Het is zo dat je soms in een huwelijk op een nette manier uit elkaar gaat. En dat je dan elkaar gewoon in de wandelgangen treft.'

Evaluatie

Beide partijen kwamen na een evaluatie op het trainingskamp samen tot de conclusie dat de wegen gaan scheiden. Interne wrijvingen en meningsverschillen zouden daaraan ten grondslag liggen.

De tekst gaat verder onder de video:

'Ik begrijp dat mensen interesse hebben wat de punten zijn. Maar ik denk dat binnen elke organisatie dit soort zaken intern besproken moet worden. Daar houd ik me ook aan. Uit respect naar de club van mijn kant. Dat doet de club ook naar mij toe. Ik zie niet in waarom ik dat met anderen moet delen.'

Spelers

Fraser deelde de spelers zelf mee dat hij aan het einde bij Vitesse vertrekt. 'Het zijn de spelers waar ik nauw mee werk. Dus ik vond ook dat ze vanuit mijn mond moesten horen dat we aan het einde van het seizoen in overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan.'

De trainer wil in ieder geval een goede tweede helft draaien met de Arnhemmers. 'Ik wil straks weggaan door de voordeur. Dus de tweede seizoenshelft moet wel echt beter.'

Zie ook: Het is definitief na gesprek in Spanje: Henk Fraser stopt bij Vitesse