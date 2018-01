Directie Vitesse: doelstelling blijft top drie aanvallen

Vitesse maakte vrijdagavond in Spanje definitief bekend wat veel mensen al hadden verwacht. De breuk tussen trainer Henk Fraser en de Arnhemse club is een feit.

'Aan het eind van dit seizoen, want we hebben 100 procent vertrouwen in Henk dat we een succesvollere tweede seizoenshelft gaan meemaken. Met als doel de play-offs winnen', zegt De Wit in het hotel van Vitesse in Oliva.

Redenen breuk

Over achtergronden en redenen voor de breuk wil De Wit heel weinig kwijt. 'Dat houden we graag voor ons. Ik kan zeggen dat we indringende kritische gesprekken hebben gevoerd en dit is de conclusie. Onze wegen gaan scheiden. We zijn blij dit nu te kunnen melden. Dan is er duidelijkheid en gaan we de komende maanden vol tegenaan.'

Volgens De Wit is het geen eenrichtingsverkeer geweest na alle sterke signalen van Fraser die wezen op een vertrek. 'Het is echt gezamenlijk. Heel veel dingen zijn langsgekomen en soms zagen we het anders. Maar we hebben uren met elkaar gepraat en het was absoluut geen formaliteit.'

Bemoeienissen Oyf

Duidelijk is dat Fraser zich ergerde aan Russische bemoeienissen van commissaris Oyf. De coach bevestigde dat al eerder. 'Er heeft zich zeker iets afgespeeld', zegt De Wit daarover. 'Maar ik garandeer ook nu weer dat de trainer gewoon zijn werk kan doen. Wij zijn wel een club met ambitie waarin mensen willen meepraten en tips geven. Maar wij zitten aan het roer en dat zal ook zo blijven.'

Een ander punt waren de doelstellingen. Fraser ziet zichzelf als een realistische trainer die het hoogste wil bereiken. Ook met Vitesse. Alleen vindt hij de doelen niet rijmen met de realiteit als hij de selectie analyseert. Vitesse denkt de top drie te kunnen aanvallen. 'Dat is en blijft onze ambitie', zegt De Wit. 'We vinden ook dat we beter moeten dan we tot nu toe gedaan hebben.'