Deel dit artikel:











Ruim 250 leerlingen geven nieuwjaarsconcert in Grote Kerk Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Ruim 250 leerlingen uit het koor van Veluws College Walterbosch verzorgen vrijdagavond een nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk in Apeldoorn. Ze doen dit in diverse samenstellingen

'De Grote Kerk is een prachtige plek voor het geven van dit concert. Mede door de ambiance belooft het een chique, maar ook sprankelend en feestelijk concert te worden', aldus docente Eveline Bloemendaal. Tekst gaat verder onder de foto (foto: Omroep Gelderland): De leerlingen uit de onder- en bovenbouw hebben weken gerepeteerd voor het concert. Niet alleen familieleden zijn welkom in de Grote Kerk. Ook andere belangstellenden mogen komen luisteren. Het concert duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Een kaartje kost 5 euro per persoon. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl