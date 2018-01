Wat wordt dé muziekhit van 2018? Meester Jesper weet het

BEUNINGEN - Jesper Hesseling weet het zeker: het nummer Does It Matter van Janieck wordt dé hit van 2018. En de Beuninger kan het weten. Hij voorspelde vorig jaar dat Despacito van Luis Fonsi een knaller zou worden.

'Dat nummer hoorde ik via muziekplatform Spotify. Dat lag zo lekker in het gehoor. Dit moest een hit worden, dacht ik toen', vertelt Hesseling in het programma De Week van Gelderland.

En Despacito wérd een enorme hit. In Nederland mede doordat Hesseling hem als eerste liet horen op Qmusic. En omdat hij het nummer op zijn afspeellijst op Spotify heeft staan.

Volgens Hesseling wordt dit dé hit van 2018:

Succesvolle afspeellijst

Deze lijst, Monthly Hits, legt hem namelijk geen windeieren. Hesseling heeft momenteel 81.000 volgers. Zijn playlist is daarmee de meest gevolgde particuliere afspeellijst op Spotify in Nederland.

'Dat mijn lijst zo'n succes zou worden, had ik nooit kunnen vermoeden. Ik begon ooit voor mezelf een lijst te maken met liedjes. En blijkbaar vonden meer mensen die lijstjes interessant.'

Overdag een meester

En hoe! Dagelijks krijgt hij twintig nummers van artiesten om te beluisteren. Daarom is hij sinds deze week een eigen platenlabel begonnen. En of het niet genoeg is, geeft de 32-jarige Hesseling overdag 'gewoon' les aan de leerlingen van groep 7 en 8 op basisschool De Wegwijzer.

'Vanwege de drukte ga ik een dag minder voor de klas te staan. Zodat ik me op die dag bezig kan houden met muziek. Ik heb nu alweer 50 demo's liggen. Daar ga ik dit weekend naar luisteren in de hoop dat er iets lekkers bijzit.'

