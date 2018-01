Fiets gestolen met medicijnen in fietstas

ARNHEM - De politie zoekt in Arnhem een fiets met een grote hoeveelheid medicijnen in de fietstas.

De tweewieler is vrijdag gestolen op de Hanzestraat in de wijk Preskhaaf. In de fietstas zaten de medicijnen tramadol (een pijnstiller), crestor (een middel tegen te hoog cholesterol), paroxetine, dat wordt gebruikt tegen depressie en omeprazol. Dat laatste middel is een maagzuurremmer.

Ondanks een Burgernetbericht dat naar ruim 5000 mensen werd verstuurd, was de fiets vrijdag rond 19.40 uur nog niet gevonden.

Wie weet waar de fiets en de medicijnen zijn, wordt verzocht de politie te bellen op 0800-0011.