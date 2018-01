Het is definitief na gesprek in Spanje: Henk Fraser stopt bij Vitesse

Henk Fraser stopt bij Vitesse. Dat is duidelijk geworden na een gesprek in Spanje

OLIVA - De kogel is door de kerk en verrassend is het nieuws niet. Henk Fraser stopt aan het eind van dit seizoen als trainer van Vitesse. Volgens de club is het besluit samen genomen.

Vitesse en Fraser zijn na een evaluatie op het trainingskamp in Oliva samen tot de conclusie gekomen dat de wegen gaan scheiden. Interne wrijvingen en meningsverschillen liggen daar aan ten grondslag. Het hing al weken in de lucht dat de coach, die een uitermate succesvol eerste jaar kende bij Vitesse, zou stoppen.

Tijdens pittige en volgens de club 'kritische' gesprekken, donderdagavond en ook vrijdag in het hotel van Vitesse, werd de breuk al snel duidelijk. Bij het onderhoud waren Marc van Hintum als interim-technisch directeur, commissaris Henk Parren en algemeen directeur Joost de Wit aanwezig.

Duidelijke signalen

Het was al maanden de bedoeling om in de winterstop naar de toekomst te kijken van de trainer, maar die gaf in de media reeds meerdere malen duidelijke signalen af dat hij geen perspectief meer ziet voor zichzelf in Arnhem. Van Hintum reageerde deze week dat het best wel eens zou kunnen dat de evaluatie in Spanje een formaliteit zou zijn. De Wit wil zo ver niet gaan. 'Zo zie ik het niet. Het is een gezamenlijk besluit.'

Commissaris Valeri Oyf

Het is geen publiek geheim dat Fraser zich dit seizoen, maar ook al tijdens de vorige jaargang, regelmatig heeft gestoord aan de Russische commissaris Valeri Oyf. Die bemoeide zich regelmatig met het technisch beleid en sprak daar Fraser ook vaak op aan. Oyf wilde zelfs inspraak in de opstelling en kwam daarmee aan het gezag van de de coach.

Nog op de vlakte

'Het heeft mijn werk er niet makkelijker op gemaakt', reageerde Fraser al eens. En ook zei hij: 'Ik ben er voor mij zelf wel uit.' In Spanje zei de coach woensdag opnieuw dat de mogelijkheid groot is dat hij het naar twee jaar voor gezien houdt bij de Arnhemse club. 'Maar we gaan eerst een goed gesprek voeren', hield Fraser zich nog op de vlakte.

Vertrek Mo Allach

Een andere oorzaak dat Fraser niet door wil bij Vitesse is het vertrek van Mo Allach naar Israel. Dat zag hij als een 'groot verlies.' Het duo werkte uitstekend samen en vertrouwde blindelings op elkaar. Allach werd echter nog meer in zijn werkzaamheden als technisch directeur belemmerd door Russische inmenging en koos in november plotseling voor Maccabi Haifa toen die kans zich voordeed.

Investeren in spelers

Fraser vindt ook dat binnen Vitesse doelstellingen niet altijd stroken met de realiteit. Oyf, mogelijk in opdracht van eigenaar Chigirinsky, vindt dat de traditionele top drie dit seizoen moest worden aangevallen. De Russen zagen dat als haalbaar. Fraser denkt daar anders. Zeker omdat de steenrijke eigenaar van de club niet 'in de diepte' wilde investeren met (nog) betere spelers.

Spelers van Chelsea

Ook vanuit Chelsea, waar Vitesse al jaren een samenwerkingsverband mee heeft, werden niet altijd de spelers gestuurd waar Vitesse op hoopte om door te groeien. Chelsea en Chigirinksy staan in nauw contact met elkaar door de vriendschap en jarenlange relatie die de Vitesse baas heeft met Roman Abramovitsch, de eigenaar van de Londense topclub