Rechter tikt gemeente Tiel op de vingers; cliënt krijgt meer hulp

TIEL - De 66-jarige Herma Kraak uit Tiel is blij en boos tegelijk. De rechter heeft besloten dat de gemeente Tiel haar onterecht heeft gekort op haar schoonmaakuren. Op dit moment krijgt ze nog geen 2 uur hulp in de week. En daar komt nu 5,5 uur hulp voor in de plaats. 'En nu hoop ik dat ook de rest van Tiel weer de hulp krijgt die nodig is. Want het is te gek voor woorden hoe dit is gelopen', zegt Kraak.

Herma Kraak heeft sinds 2012 progressieve multiple sclerose (MS). Huishoudelijk werk kan ze niet meer doen en haar lichaam gaat steeds verder achteruit. In 2014 kreeg ze daarom 4 uur huishoudelijke hulp. Twee keer in de week werd het huishouden en de was gedaan. Maar omdat de gemeente Tiel het beleid veranderde, kreeg ze niet meer haar vertrouwde uren hulp.

Tiel kijkt bij het bepalen van de hoeveelheid hulp voortaan alleen nog maar naar het resultaat bij het bepalen van de hoeveelheid hulp die nodig is. Daarbij is de vraag: wat moet er gebeuren om een 'schoon en leefbaar huis' te krijgen? De gemeente bepaalt welke ruimtes in het huis moeten worden schoongemaakt en hoe vaak. Maar het ontbreekt volgens de rechter aan een concrete tijdsaanduiding. Want hoe lang krijgt de huishoudelijke hulp de tijd om wat schoon te maken?

Geen controle op resultaat

Volgens de rechter is de term 'schoon en leefbaar huis' te vaag. Wat is het te verwachten resultaat dan precies? Hoe wordt dat concreet gemeten? En in hoeveel uur zou dat moeten gebeuren? De rechter vindt dat de gemeente dit concreet aan moet kunnen geven bij de toekenning van de hulp. De rechter vindt zo'n duidelijke maatstaf vooral ook nodig, omdat de zorgaanbieder een grote rol heeft in het bepalen van de invulling van de zorg. De rechter verwijt het de gemeente Tiel verder dat er geen controle is op het uiteindelijke resultaat dat de zorgaanbieder heeft geleverd.

Voor Herma was het resultaat dat ze uiteindelijk nog geen 2 uur hulp in de week kreeg. Veel te weinig, zegt de rechter nu. Herma krijgt daarom nu 5,5 uur hulp in de week. 'Het is gemeen hoe de gemeente met ons als cliënten omgaat. Waarom pakken ze ons op deze manier? Mensen lopen tegen allerlei muren op bij het aanvragen van hulp. Hopelijk krijgen anderen door deze uitspraak nu ook meer hulp', zegt Kraak.

Op dit moment lopen nog minimaal drie rechtszaken en vijf bezwaren tegen de gemeente Tiel. De gemeente was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook ons zorgdossier