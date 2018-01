Indrukwekkend lied geeft Lisanne Spaander energie voor chemotraject

HARDERWIJK - Zangeres Lisanne Spaander heeft midden in haar behandeling voor botkanker vrijdag haar lied 'Kijk naar mij' uitgebracht. Het indrukwekkende lied en de bijbehorende clip werden voor het eerst gedraaid op de radio en vertoond op tv bij Omroep Gelderland. 'Dit geeft mij zoveel energie', zegt de 19-jarige Harderwijkse.

Lisanne hoorde eind vorig jaar dat er opnieuw een tumor zichtbaar was in haar lichaam. 'Ik kreeg het telefoontje met het slechte nieuws en toen ben ik naar mijn kamer gegaan. Ik was emotioneel, erg verdrietig. Waarom word ik weer ziek? Ik had de melodie al een beetje en de tekst rolde er zo uit. De hele wirwar van gedachten in mijn hoofd.'

Het nieuwe lied van Lisanne: (de tekst loopt door onder de video)

Tussen de chemo's door werd het lied opgenomen en werd een videoclip gemaakt. 'Het geeft energie. Ik kan heel goed mijn gevoelens kwijt in de muziek. Net als Vechterbaas is het weer een persoonlijk nummer. Kijk naar mij als persoon, loop niet voor me weg, vraag wat je denkt. Ik ben gewoon nog dezelfde Lisanne en zo wil ik behandeld worden.'

Foto's Lisanne

Met spanning gaat Lisanne de komende tijd in: 'Ik zit weer helemaal in de molen van het ziekenhuis. Volgende week krijg ik de uitslagen of de chemo's hebben gewerkt. De tumor was de vorige keer veel groter, waardoor de behandeling lichter is. Ik hoop dat het gauw klaar is en ik mijn leventje weer kan oppakken.'