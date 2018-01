Kimberley Bos tussen hoop en vrees: mag ze wel of niet naar Zuid-Korea?

EDE - Kimberley Bos uit Ede leeft de komende dagen tussen hoop en vrees. Mag ze wel of niet naar de Winterspelen in Zuid-Korea?

Bos (24) die aan skeleton doet, zakte vrijdag na de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz terug naar de dertiende positie in de totaalstand. Dat was officieel niet genoeg. Ze had minstens twaalfde moeten worden om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen, volgende maand in Pyeongchang.

Bos: ik was ziek

'Ik heb echt gedaan wat er inzat, maar dat was vandaag niet goed genoeg. Ik ben vorige week ziek geworden en kreeg daar nog een verkoudheid overheen. Conditioneel was het daarom allemaal een stuk minder en de focus ontbrak, met name in het eerste deel.'

Dan is er nog een Russin die voor de Spelen geschorst is door doping; ze eindigde in de wereldbeker boven Bos. Wordt de schorsing definitief, dan schuift de Edese in de eindrangschikking op naar plek twaalf. Bos: 'Het is wachten op een uitspraak door het internationale sporttribunaal CAS. Die zou er op 16 januari moeten zijn. Tot die tijd kan ik niet zo veel doen.'

Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) rekent op clementie van de sportkoepel. 'Als je Kimberley thuis laat, laat je een medaillekandidaat thuis. In mijn ogen moet ze mee', zegt voorzitter Wim Noorman.

Het veld ligt bij de vrouwen heel dicht bij elkaar Voorzitter Bob en Slee Bond Nederland

Volgens Noorman heeft Bos bewezen op het podium te kunnen eindigen. 'Zij heeft dat vorig jaar laten zien met haar derde plaats bij de wereldbeker in Pyeongchang. Het veld ligt bij de vrouwen heel dicht bij elkaar. Alle vrouwen die nu in de top vijftien van de ranglijst staan, zijn allemaal al eens op het podium terechtgekomen.'

NOC*NSF neemt vermoedelijk komend weekeinde een besluit over Bos. 'Ik heb zelf niet met hen gesproken', zegt de skeletonster.

