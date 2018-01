BMX'er Van Gorkom nog in kunstmatige coma na zwaar trainingsongeluk

LICHTENVOORDE - BMX'er Jelle van Gorkom wordt nog altijd kunstmatig in coma gehouden in het Nijmeegse Radboudziekenhuis. De 27-jarige Lichtenvoordenaar liep dinsdag zware verwondingen op bij een val tijdens een training op de baan in Papendal.

De winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Rio in 2016 heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren.

Achtergebleven ketting

Van Gorkom reed op volle snelheid naar beneden van de startheuvel en knalde op een ketting die onderaan hing ter beveiliging. De ketting was niet verwijderd en de BMX'er kon hem van bovenaf niet zien.

Wielerbond KNWU gaf vrijdag aan dat er geen verder nieuws is over de fysieke toestand van de onfortuinlijke fietscrosser, die zijn internationale doorbraak beleefde in 2015 met het zilver op het WK in Zolder.

