Zingende bouwvakker mishandeld Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Een bouwvakker is vrijdag mishandeld, omdat hij een liedje aan het zingen was tijdens zijn werk. Een 31-jarige vrouw uit Zutphen is aangehouden, meldt de politie op Facebook.

De ruzie begon, nadat de bouwvakker een liedje meezong dat op de radio werd gespeeld. De bewoonster van de Zutphense wijk Noordveen liet in niet mis te verstane woorden blijken wat ze ervan vond. Een andere persoon - die ook in de woning van de vrouw was - vloog daarna de bouwvakker aan. Een ruit van een naastgelegen woning sneuvelde hierbij. De 31-jarige vrouw besloot volgens de politie ook de 'brede rug van de bouwvakker eens goed aan te vegen'. Dit leverde de man enkele flinke striemen op zijn rug op. 'Straatje schoonvegen?' Agenten besloten na overleg met justitie de vrouw aan te houden voor mishandeling. De politie onderzoekt de zaak. 'Dit zal moeten uitwijzen of de vrouw alleen haar straatje schoon wilde vegen of dat ze de bezem heeft ingezet als middel om de mishandeling kracht bij te zetten', besluit de politie het bericht. Wat er is gebeurd met de tweede persoon, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl