De Graafschap start 2018 met nederlaag bij Cambuur

EINDSTAND CAMBUUR - DE GRAAFSCHAP: 3-2

90': Afgelopen!

90': Sven Nieuwpoort maakt hands, dat is zijn tweede gele kaart en moet er dus af met een rode kaart.

87': El Jebli gaat eraf, Burgzorg komt erbij.

85': De Graafschap krijgt er nog geen slotoffensief uitgeperst.

78': Daar was bijna de 3-3. Van Mieghem mag door, maar wordt op tijd gestopt. Zijn schot verdwijnt net naast.

75': Bij Cambuur zijn ondertussen Van Kippersluis en Kip in gebracht. Een waar kippenhok dus.

74': Het spel golft nu een beetje op en neer, zonder dat er echt gevaar is.

66': Ondertussen is Sjoerd Ars vervangen door Fabian Serrarens.

63': GOAL! De Graafschap vindt de aansluiting. Het is Lars Nieuwpoort die een hoekschop verwerkt tot de 3-2.

62': En daar had de 4-1 moeten zijn voor Cambuur, met drie man komen ze er uit. Het is uiteindelijk Kallon die naast schiet.

55': Schot van Van Mieghem gaat maar net naast.

50': GOAL! Weer een tegenslag voor De Graafschap. Ook na rust is het meteen raak. De man van de 1-1 maakt nu ook de 3-1 met een kopbal uit een vrije trap.

46': Frank Olijve maakt zijn debuut voor De Graafschap. Recerveur heeft het veld verlaten.

45': Rust!

45': GOAL! Cambuur komt op slag van rust ook nog op een 2-1 voorsprong. Xander Houtkoop schiet een vrije trap, maar doordat er een De Graafschap-hoofd aan zat was Bednarek kansloos.

41': En weer een grote kans voor Cambuur, Houtkoop stuit met zijn schot op de handen van Bednarek, de rebound wordt op de handen van Nieuwpoort geschoten. Maar geen strafschop voor Cambuur.

38': En daar ontsnapt De Graafschap opnieuw, nu aan een rode kaart. Jordy van Deelen van Cambuur is er door en wordt neergelegd door Sven Nieuwpoort. Hij krijgt geel, maar het leek aardig op een doorgebroken speler. De vrije trap van Robertha wordt opgevangen door Bednarek.

35': Een vrije trap op een bijzonder gevaarlijke plek voor De Graafschap, maar de trap van Van Mieghem is niet goed en eindigt in de muur.

31': En op het moment dat ik dat zeg haalt El Jebli snoeihard uit. De bal komt volop de lat.

30': Het is alleen nog Cambuur dat de bal heeft de laatste 20 minuten. De Graafschap moet echt uit een ander vaatje gaan tappen.

24': De Graafschap is het helemaal kwijt. Nu weeer een enorme kopkans voor Robertha, maar Bednarek tikt die bal fantastisch uit de goal.

23': GOAL! Drie keer is scheepsrecht, dus nu ontsnapt De Graafschap niet meer. Er wordt gegokt op buitenspel, maar dat is het niet en zo kan Nigel Robertha de 1-1 binnen tikken.

17': Oh, oh, oh... geen idee wat er allemaal gebeurt maar na een scrimmage uit een hoekschop ontsnapt De Graafschap opnieuw aan de gelijkmaker.

15': En daar had het alweer 1-1 moeten staan, maar een bal van Furdjel Narsingh wordt wonderbaarlijk van de doellijn gehaald door Lars Nieuwpoort.

10': GOAL! De Graafschap komt op voorsprong nadat Lars Nieuwpoort met een geweldige bal Van Mieghem wegstuurt aan de rechterkant. De buitenspeler heeft een prima voorzet in huis en Sjoerd Ars kopt de bal raak.

7': Erg sprankelend is de openingsfase nog niet. Het grootste gevaar was een schot van Diemers, dat net naast ging.

1': We zijn begonnen.

20.00 uur: Het is duidelijk. De Friezen laten weten dat het voetbaljaar 2018 weer begonnen is.

19.55 uur: De Graafschap-voorzitter Martin Mos verwoord het voortreffelijk.

19.50 uur: Het veld wordt nog even gesproeid, maar het is koud. Als het maar geen ijsbaan wordt.

19.45 uur: De Graafschap en Cambuur hebben het de laatste weken moeilijk in de Jupiler League. Komt een van beide ploegen vandaag beter uit de winterstop?

19.35 uur: Voor Henk de Jong is het de eerste keer dat hij als trainer terugkeert bij zijn oude liefde Cambuur Leeuwarden.

19.30 uur: Prima trackrecord voor De Graafschap tegen Cambuur.

19.25 uur: De spelers van De Graafschap komen het veld op voor de warming-up.

19.20 uur: Limburgse vlaai in Friesland. Die is dus even onderweg geweest...

19.15 uur: Trainers komen en gaan in Leeuwarden, maar Henk de jong keert terug bij de Friezen. Niet als coach van de geel-blauwen, maar als coach van de Doetinchemmers natuurlijk. Al zijn ze hem in Friesland nog niet vergeten.

19.10 uur: Trainer Henk de Jong is met zijn selectie bij een restaurant gaan eten. Uw liveblogger at een visje tegenover het stadion.

19.05 uur: Drie jaar geleden was er een legendarische avond voor De Graafschap in Leeuwarden. Karim Tarfi schoot vier minuten voor tijd de 2-3 binnen met een fantastische vrije trap. Daarmee zorgde hij voor de eerste overwinning in het eredivisieseizoen voor De Graafschap en dat pas na 14 wedstrijden.

19.00 uur: De Graafschap speelt in de volgende opstelling, zonder Frank Olijve dus. Dat komt omdat de overschrijving van Olijve pas laat rond was, toen had De Jong zijn opstelling al prijsgegeven aan zijn selectie.

Opstelling: Bednarek, Abena, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Receveur, Klaasen; Van Mieghem, Ars, El Jebli.