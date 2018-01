NEC haalt uit met 5-1 bij debuut trainer Lijnders

NIJMEGEN - Pepijn Lijnders kende een heerlijk debuut als hoofdtrainer van NEC. Zijn ploeg haalde met 5-1 uit tegen Go Ahead Eagles.

93e: Het blijft bij 5-1. Op basis van individuele kwaliteit en goed combinatievoetbal dikverdiend. Alleen achterin was NEC soms wat kwetsbaar.

90e: En nog even wat gallery-play van NEC.

88e: 10.097 toeschouwers in De Goffert.

84e: Gregor Breinburg speelt een degelijke wedstrijd op het middenveld, zoals zo vaak dit seizoen.

82e: Janio Bikel krijgt ook nog wat speeltijd. Hij vervangt Mart Dijkstra, wellicht al met het oog op de inhaalwedstrijd van maandag in Oss.

80e: NEC speelt de bal nu vooral rond, het is niet echt dreigend meer.

78e: Pepijn Lijnders blijft fanatiek meeleven.

74e: Sven Braken valt in voor de man van de drie doelpunten, Anass Achahbar.

71e: Kevin Jansen mag invallen. Schuurman gaat naar de kant.

67e: Anass Achahbar staat inmiddels op acht doelpunten, één minder nog dan Sven Braken.

62e: En daar is meteen ook nummer vijf. Achahbar probeert het eerst met een lob en rondt dan zelf de rebound af: 5-1.

61e: De score loopt verder op via Anass Achahbar, die van dichtbij in tikt.

57e: Michael Heinloth, de man van de voorzet bij de 3-1, speelt een degelijke wedstrijd.

49e: De 3-1 van NEC via Jari Schuurman, die van dichtbij een voorzet van Michael Heinloth afmaakt.

47e: Verdonk zet een goed blok, anders was het wellicht 2-2 geweest. De linksback maakt daarmee zijn fout bij de 1-1 goed.

46e: Kadioglu trapt af voor de tweede helft.

45e: NEC gaat met een 2-1 voorsprong de rust in. Af en toe zijn de ideeën van trainer Pepijn Lijnders wel zichtbaar, maar het is nog niet constant genoeg.

40e: Een uitstekende voorzet van Steeven Langil wordt van dichtbij in de kruising gejaagd door Ferdi Kadioglu: 2-1.

36e: Langil blijft gevaarlijk, de Franse vleugelspits schiet voorlangs.

35e: Na goed druk zetten verovert NEC de bal, maar Jari Schuurman schiet recht op Stevens.

34e: NEC probeert het wel, maar met weinig vernuft in deze fase.

31e: Mart Dijkstra krijgt geel en het zou al heel vaak zijn vijfde zijn en een schorsing, maar nu lijkt dat toch echt het geval.

30e: Voorlopig genoegdoening voor Robin Buwalda, door NEC verhuurd aan Go Ahead.

28e: Langil is dichtbij de 2-1, maar zijn inzet gaat via een Go Ahead-verdediger over.

23e: Go Ahead komt op gelijke hoogte. Calvin Verdonk laat zich simpel uitspelen en Nemane verrast Joris Delle in de korte hoek.

17e: Na goed werk van Ferdi Kadioglu opent Anass Achahbar de score: 1-0

12e: Ted van de Pavert is weer fit, maar Frank Sturing krijgt de voorkeur centraal in de defensie.

10e: Achahbar probeert het van afstand, maar een flink stuk over.

7e: Anass Achahbar haalt uit, recht in handen van doelman Stevens.

5e: De rook van het vuurwerk trekt langzaam op.

3e minuut: Eerste doelpoging van NEC via Steeven Langil, die vanaf rechts begint. Jari Schuurman start op de linkerflank.

20.00 De spelers zijn er klaar voor in De Goffert.

19.55 De fanatieke supporters van NEC zijn er ook klaar voor.

19.52 Ferdi Kadioglu was vlak voor de winterstop in topvorm. Kan hij ook nu weer excelleren?

19.50 De spelers verlaten het veld, nog tien minuten tot de aftrap.

19.42 Pepijn Lijnders zit er bovenop.

19.35 De spelers zijn bezig met de warming-up.

19.27 Trainer Pepijn Lijnders staat klaar in de catacomben.

19.20 Naast Arnaut Groeneveld zijn ook Mo Rayhi en Joshua Smits nog niet fit. Guus Joppen en Ted van de Pavert zijn hersteld van hun blessures van voor de winterstop, maar ze beginnen nog op de bank.

19.15 Er zijn nog kaarten te koop, maar het zal toch behoorlijk vol zitten.

19.12 Er is grote verontwaardiging over het feit dat Jong Ajax vanavond heel veel spelers mist tegen koploper Fortuna Sittard. Dat wordt gezien als competitievervalsing.

19.10 Het veld ligt er goed bij.

19.07 Het is een donkere januari-avond bij de hervatting van de competitie.

19.00 De opstelling is zoals verwacht.

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Schuurman, Achahbar, Langil.

18.55 NEC won al lang niet meer van Go Ahead. In het seizoen 2013/14 werd het 1-1 in Nijmegen en won Go Ahead thuis met 4-3. Vorig seizoen was het 1-2 in de Goffert en 2-2 in Deventer en eerder dit seizoen kwam NEC goed weg met een 1-1 gelijkspel uit.

18.52 Arnaut Groeneveld is nog zeker anderhalve maand uitgeschakeld. De vleugelspits met het hoge rendement revalideert van een rugblessure in Antwerpen bij Lieven Maesschalck, een fenomeen op het gebied van voetbalblessures.

18.50 Er zijn vanavond meer dan 10.000 toeschouwers in De Goffert om het debuut van Pepijn Lijnders bij te wonen.