Marsleider over duurdere Vierdaagse: 'Het kan niet anders'

Sackers zegt het sneu te vinden voor de wandelaars, 'maar het kan niet anders. Het is een zure beslissing. Maar noodzakelijk om de kwaliteit die de wandelaars van ons gewend zijn te waarborgen.'

De voorbije jaren moest het bestuur geld uit de reserves halen om de kosten te kunnen dekken, gaat de marsleider verder. Hoeveel dat was in 2017 kon Sackers niet zeggen. 'Maar de laatste jaren hebben we ingeteerd op ons eigen vermogen. Dan moet je denken aan een bedrag met 5 tot 6 cijfers.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Inschrijfgeld had vorig jaar ook al hoger moeten zijn

In 2017 betaalden wandelaars 64 euro, 5 euro meer dan bij de honderdste editie van een jaar eerder. In het Vierdaagse Magazine van 2017 zei de voorganger van Sackers, Johan Willemstein: 'Als we alle kosten zouden doorberekenen, dan zou het inschrijfgeld op basis van de begroting eigenlijk 89,04 euro inclusief btw moeten bedragen.'

Sponsoring staat onder druk Bram Brinkman, Vierdaagse

De stichting kreeg vanuit diverse richtingen nog sponsorgeld en extra subsidiegeld van de gemeente Nijmegen, waardoor het eindbedrag op 64 euro kwam.

Inkomsten staan onder druk

Eind vorig jaar tekende de verhoging van het inschrijfgeld zich al af, zegt hoofd sponsoring Bram Brinkman. 'Je ziet dat sponsoring in zijn algemeenheid onder druk staat', legt hij uit. 'Je ziet het in de advertentiewereld, maar ook bij ons. Advertentie-inkomsten dalen al jaren. Steeds meer bedrijven bereiken hun doelgroepen via sociale media.'

Omroep Gelderland ontving negatieve reacties op het gegeven dat lopers 80 euro moeten neertellen om dit jaar te kunnen meedoen. Maar de organisatie kreeg ook steun. 'We willen een goede organisatie, daar hangt een prijskaartje aan', reageerde een wandelaarster donderdag.

Pas betalen na zekerheid van meedoen

Woordvoerder Jennifer Bus van de Vierdaagse meldt dat deelnemers nooit van tevoren hoeven te betalen zonder dat ze weten waar ze aan toe zijn. 'Pas na loting maken we bekend dat ingelote wandelaars kunnen betalen. Wie uitgeloot is, merkt niets en betaalt van tevoren ook niets.'

Alleen wandelaars die de Vierdaagse minstens één keer reglementair hebben uitgelopen, zijn zeker van deelname. Ze worden al bij inschrijving, die op 5 februari begint, naar de betalingssite geleid.

Vierdaagsefeesten blijven gratis

De hogere inschrijfkosten voor de Vierdaagse hebben geen gevolgen voor de organisatie van de Vierdaagsefeesten, meldt directeur Teddy Vrijmoet. 'De Feesten zijn en blijven gratis te bezoeken.'

Zie ook: