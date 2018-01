Deel dit artikel:











Spoorloos-cameraman Follender herkende ontvoerder Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Eugenio Follender - die vorig jaar in Colombia ontvoerd werd - heeft een van zijn ontvoerders geïdentificeerd van een foto. 'Dat was buitengewoon bizar. Dan leeft de ontvoering meteen weer en besef je dat het toch geen droom was.' Dat zegt de Arnhemse cameraman van Spoorloos vrijdagmiddag in het programma De Week van Gelderland.

Follender en zijn collega Derk Bolt waren voor het programma Spoorloos van KRO-NCRV in Venezuela en Colombia op zoek naar de biologische moeder van een geadopteerde Nederlandse vrouw. In Colombia werd het duo ontvoerd. De guerrillabeweging ELN zat achter de ontvoering. Na een week werden de twee vrijgelaten. Onderzoek daders In december kwam een officier van justitie uit Colombia met twee collega's langs. Ze zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de daders en lieten Bolt en Follender foto's zien van leden van ELN. Follender herkende een commandant als een van zijn ontvoerders. 'Die twee Colombianen hadden hun zaken goed op orde. Ze lieten ons veel foto's zien. En ook organogrammen van de ELN-organisatie. Daarop herkende ik meteen een commandant die ons ontvoerd had en door de jungle trok.' Impact De ontvoering heeft wel impact gehad op Follenders privéleven. 'Je leeft toch anders dan daarvoor. We zijn serieus bang geweest dat we het niet zouden overleven. Het moet nog blijken hoeveel ik veranderd ben hierdoor, maar ik ben wel voorzichtiger. Ook met de tijd die ik nog heb, ga ik zorgvuldiger om.' Sinds de ontvoering is Follender samen met Bolt al twee keer terug geweest naar Colombia. 'Voor mij is het geen verschil. Ik doe het werk al 20 jaar.' Waarschijnlijk gaat de cameraman van Spoorloos eind van deze maand naar Midden-Amerika. 'Per jaar gaan we ongeveer elf keer op reis en dat blijft ook in 2018 zo wat mij betreft.' Zie ook: Colombiaanse justitie ondervraagt Bolt en Follender

