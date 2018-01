LTO: gemeenten hebben illegaal grondgebruik aan zichzelf te wijten

Hiermee reageert LTO op het nieuws dat Gelderse gemeenten 'landjepik' door boeren willen aanpakken. Dat bleek uit een rondgang van Omroep Gelderland langs alle Gelderse gemeenten. Van 33 ontvingen we een inhoudelijke reactie.

De meeste gemeenten weten niet of en hoe vaak boeren illegaal grond van de gemeente gebruiken. Tegelijkertijd lijken gemeenten in de Achterhoek wakker geschud door de aandacht afgelopen december voor frauduleus landjepik in Berkelland.

In ieder geval staat landjepik ook bij de gemeenten Montferland, Bronckhorst, Doetinchem, Winterswijk, Oude IJsselstreek en Oost Gelre op de agenda.

'Opgeblazen'

Ben Haarman, zelf boer en voorzitter van LTO Noord regio Oost, is helder: het nieuws over landjepik wordt volgens hem 'wat opgeblazen'. Niet dat hij ontkent dat boeren soms stukjes land van bijvoorbeeld de gemeente gebruiken. Dat gebeurt volgens hem al jaren en gemeenten zouden dit aan zichzelf te wijten hebben.

Als gemeenten heel weinig doen aan onderhoud van bermen, dan is het logisch dat boeren de berm meemaaien. Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost.

Haarman bedoelt dit: 'Als gemeenten heel weinig doen aan onderhoud van bermen, dan is het logisch dat boeren de berm meemaaien, net zoals veel burgers overigens ook doen. Anders verrommelt de boel en is de kans groot dat onkruid in de berm op je eigen land terechtkomt.'

Hij durft zelfs te stellen dat wanneer bermen beter zouden worden onderhouden, boeren misschien wel minder bestrijdingsmiddelen zouden hoeven te gebruiken.

'Communicatie moet beter'

LTO-voorzitter Haarman vindt het niet terecht dat gemeenten 'jarenlang' niet gehandhaafd hebben en de situatie 'dan ineens als probleem zien'.