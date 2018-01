Deel dit artikel:











Politie krijgt naam na woningoverval Didam Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - De politie kan verder met een tip die binnen is gekomen over de gewapende overval op een man van 80 uit Didam. Ook is er een naam genoemd van iemand die erbij betrokken zou zijn geweest. Dat gebeurde na een uitzending van Bureau GLD.

Op zaterdagavond 6 januari staat er onbekende jongeman voor de deur van de 80-jarige Didammer. Nog voordat het slachtoffer door heeft wat er aan de hand is, springt een tweede jongeman vanuit het niets naar de man toe. Mishandeld De man krijgt een wapen op zich gericht. 'Hij schreeuwt: geld, geld. Hij drukt de loop op mijn borst, vinger op de trekker. Ik dacht.. Dit is te laat, hier gaat Jantje., zegt het slachtoffer in de uitzending. (de tekst gaat verder onder de video) Hartverwarmende reacties Na de uitzending reageren honderden mensen verontwaardigd op de overval. Tientallen kaartjes worden naar Omroep Gelderland gestuurd voor het slachtoffer. De politie is blij met alle aandacht. Het onderzoeksteam kan verder met de informatie die binnen is gekomen. Maar tips blijven welkom in deze zaak. Bureau GLD Bureau GLD is het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Wekelijks wordt het programma uitgezonden op de woensdag, direct na het nieuws. Komende woensdag zijn er beelden te zien van een gewapende overval op een snackbar in Nijmegen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl