Leerlingen leren omgaan met grote trekkers

ULFT - Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van fietsende kinderen die de weg moeten delen met landbouwvoertuigen. Leerlingen van basisscholen uit Netterden, Varsselder en Megchelen kregen daarom les in de omgang met tractoren.

'Met name in de dorpskernen waar de wegen heel smal zijn, is het heel gevaarlijk', vindt verkeersouder Christa van Dee. 'Het materiaal neemt toe qua grootte en qua snelheid.'

Samen met een aantal andere ouders nam Van Dee het initiatief voor de verkeersles, die met enthousiasme werd ontvangen door de leerlingen. 'Ik woon zelf ook op de boerderij', vertelt leerling Rik. 'Zo leer ik dingen over de machines en de plekken waar ik eigenlijk niet moet staan als ik op het land ben.'

Docent Emiel Burgers van landbouwschool AOC Oost gaf les, hij ziet dat de infrastructuur in de Achterhoek vaak te wensen over laat. 'Te vaak zitten fietsers en tractoren op dezelfde parallelweg', vindt Burgers, die aangeeft dat er zestien dodelijke ongevallen per jaar zijn met fietsers en tractoren. 'Dat zijn er zestien te veel. Je hebt recht om daar te fietsen, maar houd wel rekening met elkaar. Geef signalen wat je van plan bent en doe dat op een veilige manier.'