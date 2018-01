'Iedereen was blij met aandacht voor hun zaak'; nabestaanden werkten graag mee met coldcasekalender

ARNHEM - Alle nabestaanden in Oost-Nederland die werden benaderd, wilden meewerken met de coldcasekalender. Dat vertelt rechercheur Francien Lijnkamp van het coldcaseteam Oost-Nederland in De Week van Gelderland. Op de kalender - die maandag uitgedeeld worden - staan 52 onopgeloste vermissings- of moordzaken in Nederland, waarvan zes Gelderse.

'Er was niemand die niet wilde. Iedereen was blij dat er weer aandacht kwam voor hun zaak', legt Lijnkamp uit. 'Voor die nabestaanden is het natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Zij willen na jaren onzekerheid weten wat er met hun naaste is gebeurd.'

De coldcasekalender werd vorig jaar voor de eerste keer gemaakt. Zo'n 30.000 gedetineerden kregen de jaarkalender met 52 onopgeloste zaken. Het bleek een succes: er kwamen 80 tips binnen, waarvan 32 bruikbaar. Zeven zaken die op de kalender staan, werden heropend.

Idee uit Amerika

'Het idee komt van mijn collega Jeroen Hammer. Hij was op studiereis in de Verenigde Staten en zag dat ze daar een kaartspel in gevangenissen hebben met 52 cold cases. Wij vinden een kalender handiger. Gedetineerden kunnen die gebruiken voor afspraken en verjaardagen.'

Volgens de Nijmeegse Lijnkamp is in gevangenissen veel informatie te vinden over onopgeloste zaken. Zo horen gevangenen over andere zaken van medegevangenen. De tipgevers houden er soms zelf ook wat aan over: bij elke zaak wordt voor de gouden tip een beloning tussen de 10.000 en 20.000 euro uitgekeerd. Dat is overigens nog niet gebeurd. Strafvermindering is ook een optie voor gedetineerden.

Weer coldcasekalender

Vanwege het succes is besloten om ook dit jaar weer zo'n coldcasekalender te maken. Deze worden maandag uitgedeeld aan 48.000 gevangenen. Dit jaar staan er 52 onopgeloste zaken op, waarvan zes Gelderse.

'Ik hoop dat de kalender dit jaar nog meer tips oplevert en dat er weer een boel zaken heropend worden. Zodat nabestaanden te weten komen wat er met hun geliefden is gebeurd.'

