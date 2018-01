IJsvogel profiteert volop van klimaatverandering

ALMEN - Met zijn prachtige kleuren is de ijsvogel een opvallende verschijning. Zeker nu, in het grauwe, winterse landschap. Mede dankzij de klimaatverandering is de ijsvogel bezig aan een opmars. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is op pad met vogelaar Ruben Vermeer. Langs de Berkel bij Almen laat het schuwe vogeltje zich al snel zien...

Rustig wachten op een visje

Vanaf een takje boven het water wachten ijsvogels geduldig hun kans af om een visje uit het water te pikken. Dat beekjes en sloten niet dichtvriezen, is van levensbelang voor de vogeltjes. Zonder voldoende voedsel gaat de conditie van ijsvogels snel achteruit. Bij koude winters leggen ze daarom massaal het loodje. Zijn naam dankt de ijsvogel dan ook niet aan een voorliefde voor strenge winters, maar aan de ijsblauwe kleur op zijn rug.

Berkel meandert weer

Door het meanderen van de rivier worden in de buitenbochten stijle oeverranden uitgeslepen. IJsvogels gebruiken die om hun nesten in uit te graven. De vuistdikke tunnels kunnen tot wel een meter lang zijn. Aan het einde van de tunnel graaft de ijsvogel een nestkamertje, waarin het vrouwtje uiteindelijk 6 tot 8 eieren legt. Ieder ei moet apart door het mannetje worden bevrucht. De vogels schieten met een snelheid van wel 50 kilometer per uur over het water heen. Hun snavel is opvallend groot, wat helpt bij het vangen van vis.

Steeds meer ijsvogels

Na de laatste Elfstedentocht in 1997 is het aantal ijsvogels in ons land steeds verder toegenomen. Volgens de meest recente cijfers van Sovon Vogelonderzoek Nederland leven er momenteel zo'n 1250 broedparen in ons land.

Aalscholver

Aan de overkant staat een aantal bomen waarin aalscholvers hun toevlucht hebben genomen. Een van de dieren heeft een imposante houding aangenomen om zijn veren te laten drogen. In tegenstelling tot veel andere watervogels bevat hun verenkleed weinig olie, waardoor het niet waterdicht is. Voor de bomen is het bezoek van de watervogels slecht nieuws. Door de bijtende zuren in de ontlasting van de aalscholver sterven de bomen langzaam af. Wandelaars kunnen de nestplaatsen van aalscholvers herkennen aan de penetrante geur van de poep.

