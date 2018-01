Beatriz Polman is weer zoek

ARNHEM - Beatriz Polman is weer vermist. De vrouw van 26 met een verstandelijke beperking verdween woensdagavond uit haar woongroep van 's Heeren Loo in Arnhem. Haar familie maakt zich zorgen om haar.

Beatriz loopt vaker weg. In 2013 liep ze weg uit een instelling in Nieuw-Wehl en werd ze in goede gezondheid aangetroffen in Amsterdam.

In 2016 liep ze weg terwijl ze met haar zus aan het winkelen was in Doetinchem, toen werd ze aangetroffen bij het Slingeland Ziekenhuis in die plaats.

Haar signalement:

Uiterlijk: getinte huidskleur

Krullend kroes haar in een staart

Stevig en klein van postuur, 1,63 meter lang

Moedervlekje op haar rechterwang ter hoogte van haar neus

Kleding:

Groene parka, muts met bontkraag

Zwarte broek

Witte Adidas sportschoenen met donkerrode strepen

In bezit van iPhone.

Wie weet waar Beatriz Polman is wordt verzocht 0900-8844 te bellen.