Vitesse komt niet langs Schotse Hearts in matig en rommelig oefenduel

OLIVA - Vitesse heeft in Spanje met 1-1 gelijkgespeeld tegen het Schotse Heart of Midlothian. Bryan Linssen scoorde voor rust. In de slotfase viel de 1-1 uit een vrije trap.

EINDSTAND 1-1

Pasveer ziet er overigens niet goed uit bij de gelijkmaker

85e: Heart of Midlothian maakt gelijk uit een vrije trap. Het is 1-1 door Irving. Das niet best tegen deze beperkte ploeg die het vooral moet hebben van lange ballen en fysiek spel.

77e: Linssen verprutst de grootste kans in een duel dat rommelig is geworden na rust. Eén op één met de Schotse keeper schiet de maker van de 1-0 naast.

70e: Mason Mount met een sporadische kans voor Vitesse in de tweede helft. Zijn schot van dichtbij wordt op het laatste moment nog geblokt.

67e: Serero en Rashica exit, Schuurman (eigen jeugd) en Van Bergen erbij.

60e: in de tweede helft nog weinig opwinding. Schotten worden beter, Vitesse wordt slordiger.

Jurgen Streppel is aandachtig toeschouwer bij het duel van Vitesse. De coach van Heerenveen zit in La Manga, 2,5 uur naar het zuiden. Volgende week zaterdag is het Vitesse - SC Heerenveen.

Bij Vitesse is zoals verwacht Dabo gewisseld voor Lelieveld en Kruiswijk voor Oude Kotte. Het zijn de twee posities waar Fraser nog over twijfelt. Ook Miazga is gekomen voor Kashia, maar de Amerikaan is geschorst dinsdag tegen Sparta.

2e helft is begonnen in het zonnige Oliva.

Deze Schotse fans hebben er weinig vertrouwen in. 6-0 denken ze dat het wordt voor Vitesse. Dat valt mee, want halverwege is het 1-0.

28e: Rashica met een aardige kans. De Kosovaar schiet over het Schotse doel

16e: Castaignos laat een grote kans liggen op de 2-0. Hij speelt omdat Matavz lichte klachten heeft en aan de kant blijft.

15e: 1-0! schitterende goal van Vitesse! Dabo stuurt Rashica diep die levert een afgemeten voorzet af en Linssen kopt bij de tweede paal snoeihard binnen.

10e: Vitesse maakt het spel tegen de matige Schotten. Maar tot veel kansen heeft dat overwicht nog niet geleid.

Ook algemeen directeur Joost de Wit is donderdag in Spanje aangekomen. Naast hem Henk Parren van de Raad van Commissarissen.

Dabo speelt als rechtsback. Mogelijk dus ook tegen Sparta Rotterdam. Zoals verwacht keert Vitesse terug naar een 4-3-3 systeem. Ook een mooi moment voor Arnold Kruiswijk die zijn eerste minuten weer maakt na een langdurige rugblessure.

Heart of Midlothian, de nummer vijf van het Schotse Premiership brengt veel lengte mee. Zie de nummer 9, de spits.

Foto's onder: spelers Vitesse komen het prachtige veld op vlak voor de aftrap terwijl de sproeiers nog hun werk doen op deze schitterende zonnige dag. Daarboven de camera's op het platform die alles registreren van deze oefenpot.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Kruiswijk, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica Castaignos, Linssen

Mason Mount ontspannen richting het veld, een kwartiertje voor aanvang. Het pareltje van Chelsea is een vaste waarde geworden bij Vitesse op het middenveld.