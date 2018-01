Rechtszaak tegen Lingewaard wordt 'afslachting'

BEMMEL - De schuldbekentenis van een arts die toegeeft dat hij een medisch rapport aanpaste, heeft grote gevolgen voor de rechtszaak later dit jaar tegen de gemeente Lingewaard. Dat zegt jurist Kevin Wevers.

'De rechtbank Gelderland is altijd heel streng voor gemeenten die de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) niet goed uitvoeren. Dit wordt een afslachting.' Kevin Wevers (28) neemt doorgaans geen blad voor de mond en ook nu laat hij duidelijk weten wat hij vindt van de gemeente Lingewaard. Die zei deze week nog tegen Omroep Gelderland dat ze geen partij is in de zaak van Carla Claassen tegen een arts die een medisch rapport over haar aanpaste.

'Medisch advies niet objectief'

Wevers: 'De gemeente maakt zichzelf op deze manier belachelijk. De rechter zal straks zeggen dat het medisch advies niet objectief tot stand is gekomen.' Straks is in het tweede kwartaal als Carla Claassen ook de gemeente Lingewaard voor de rechter treft.

Ze gaat in beroep tegen de beslissing van Lingewaard om door haar aangevraagde voorzieningen niet toe te kennen. Claassen heeft CPRS (Complex Regionaal Pijn Syndroom) en kan haar rechterkant zo goed als niet gebruiken. Daardoor is ze aan een rolstoel gekluisterd.

Arts leek het met haar eens

In juli 2016 vroeg zij om een aantal voorzieningen waaronder een aanrecht waar ze met haar rolstoel onder kan rijden. Zo kan ze toch nog kleine dingen doen, zoals de kraan opendraaien. Maar die aanvraag werd afgewezen. Ook na bezwaar, terwijl de keuringsarts het in eerste instantie met haar eens leek te zijn.

Door toeval kwam zij erachter dat het medisch rapport was aangepast. Er bleken twee versies te bestaan, de eerste in haar voordeel, de tweede in haar nadeel.

Druk

De keuringsarts schrijft in zijn verweer dat hij spijt heeft van zijn aanpassingen, maar hij zegt ook dat dat gebeurd is onder tijdsdruk en onder druk van de gemeente Lingewaard. En juist dat laatste wordt waarschijnlijk de kern van de beroepsprocedure tegen de gemeente Lingewaard.

Of Claassen dan alsnog de voorzieningen krijgt die haar leven een stukje dragelijker moeten maken? Wevers: 'De rechter kán zelf de knoop doorhakken en besluiten dat de voorzieningen alsnog toegekend moeten worden.' Maar Wevers acht het waarschijnlijker dat de rechter 'op safe speelt' en zegt dat Lingewaard binnen zes weken na uitspraak met een nieuwe beslissing over de voorzieningen moet komen.

Alles misschien van voren af aan

En dat kan weer eindeloos gaan duren. 'Met alle kosten van dien. Misschien gaan we wel opnieuw medisch advies aanvragen. Dat kost zo 500 tot 1000 euro. Uiteindelijk zouden ze goedkoper uit zijn als ze gewoon niet zo moeilijk zouden doen.'

De gemeente Lingewaard laat weten dat ze geen uitspraken hierover kan doen, omdat de zaak bij het medisch tuchtcollege in behandeling is.

