Studenten gewaarschuwd voor brandgevaarlijke telefoonladers

NIJMEGEN - Studentenhuisvester SSH& in Nijmegen waarschuwt alle bewoners van studentencomplex Hoogeveldt voor het brandgevaar van opladers. Aanleiding zijn twee branden in korte tijd.

De branden in het complex aan de Professor Bromstraat waren gelukkig snel geblust en de schade bleef beperkt. SSH&-directeur Kees Stunnenberg neemt zijn huurders niets kwalijk. 'Dit was gewoon domme pech. Iemand was kort uit zijn kamer toen een kaars omviel. De andere brand ontstond in de lader terwijl een telefoon werd opgeladen.'

Niet roken in bed

Stunnenberg wil zijn huurders wel graag wijzen op de risico's waar mensen misschien niet bij stilstaan. 'Door die branden laat ik mijn telefoonlader niet meer in het stopcontact zitten als ik mijn telefoon niet oplaad.'

SSH& zet in de mail de tips nog eens op een rijtje; geen kaarsen aan in huis (zeker niet bij gordijnen), niet roken in bed en sluit je computer en telefoonlader aan op een verlengsnoer met een schakelaar. Zet die schakelaar uit als je de deur uit gaat.

Met z'n drieën naast elkaar fietsen

De e-mail wordt eerst verstuurd aan de bewoners van Hoogveldt, het studentencomplex met duizend kamers. De mail wordt later mogelijk ook aan de andere huurders van SSH& verstuurd.

Stunnenberg: 'Sceptici zeggen dat waarschuwen toch niet werkt. Mensen fietsen ook met z'n drieën naast elkaar, wat ook niet mag. Ik wil het in ieder geval gewoon geprobeerd hebben.'

