Oosterwoldenaren aangehouden en ingesloten vanwege bezit harddrugs

OOSTERWOLDE - Donderdagavond hebben politieagenten tijdens het controleren van een auto een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden. De bestuurder, een 41-jarige man uit Oosterwolde, werd vervolgens aangehouden en is ingesloten in het arrestantencomplex in Apeldoorn.

Geschreven door Mediapartner Locourant

Na kort onderzoek rees het vermoeden dat er in de woning van de verdachte mogelijk nog meer drugs aanwezig zouden zijn. Onder leiding van een rechter-commissaris werden er tijdens de doorzoeking nog meer harddrugs aangetroffen. Naast de aangetroffen drugs werd ook nog een gestolen voorwerp ontdekt. De aanwezige bewoonster is vervolgens ook aangehouden en ingesloten in Apeldoorn. Vandaag gaat de recherche verder met het onderzoek. Uiteindelijk zal justitie beslissen wat er met de verdachten en de in beslag genomen drugs en spullen gaat gebeuren.