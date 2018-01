Deel dit artikel:











Jeugduniversiteit Bocholt wil de grens over

ULFT - De Kinder- en Jeugduniversiteit Bocholt wil de grens tussen Nederland en Duitsland passeren. Het initiatief, dat vrijdagmiddag is gelanceerd, wil samen met het ICER in Ulft zorgen dat jongeren in de grensregio in de toekomst meer kans maken op een baan en minder te maken krijgen met taalbarrières.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Het is de bedoeling dat het project door grensoverschrijdende samenwerking tussen de Kinder- en Jeugduniversiteit Bocholt en Innovatiecentrum ICER vroegtijdig jonge mensen aan de regio kan binden en voor zich kan winnen, zodat de regio als onderwijs- en werkregio voor jonge mensen interessant blijft', luidt de doelstelling van de 'Junge Uni'. 'Het bijeenkomen van jonge mensen bevordert de ontwikkeling van interculturele en taalcompetenties en verbetert de kansen op werk in de grensregio.' Het project is een initiatief van Stadt Bocholt en wordt ondersteund door de gemeente Oude IJsselstreek en de EUREGIO. In de kerstvakantie is er al geëxperimenteerd met een winterschool, waarin leerlingen twee dagen met onder meer robots aan de slag gingen in het innovatiecentrum in Ulft.