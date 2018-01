'Mijn wereld stortte in', Rijnstate gaat jongeren met kanker meer begeleiden

Stel je bent 36 jaar oud en je krijgt borstkanker. Je wereld staat op z'n kop en je gaat meteen een medische rollercoaster in. Het overkwam Babs van de Blaak enkele jaren geleden. 'Je verwacht nooit dat je kanker krijgt. Iedereen denkt; dat gebeurt altijd bij iemand anders.' De realiteit is anders: in Nederland horen per jaar 2700 jongvolwassenen dat zij kanker hebben.

Om patiënten als Babs beter te helpen, heeft ziekenhuis Rijnstate zich aangesloten bij het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' platform. Patiënten tussen de 18 en 39 jaar hebben vaak specifieke vragen over opleiding, werk, financiën, seksualiteit en het krijgen van kinderen. Vanaf deze maand biedt Rijnstate jonge mensen met kanker extra zorg, waarin deze vragen aan bod kunnen komen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Wereld stort in

Babs werd meteen behandeld in Rijnstate. De behandelend arts bleef zeer zakelijk, dit tot frustratie van Babs. 'Ik hoopte zo vaak dat hij gewoon zei waar het op stond, maar dat gebeurde maar niet. Ik had geen idee hoe mijn toekomst eruit zag.'

Gelukkig voor Babs maakt ze snel kennis met oncologieverpleegkundige Marieke Zuidema, haar steun en toeverlaat in de daarop volgende maanden. 'Op het moment dat ik de prognose kreeg, stortte mijn wereld in. Maar Marieke heeft voor mij meteen het verschil gemaakt door mij meteen bij de arm te nemen en te zeggen dat we dit samen gingen doen.'

AYA

De primaire taak van Zuidema is om als verpleegkundige medische zorg verlenen, maar daar blijft het nooit bij. 'Wij bieden ook veel psychosociale begeleiding en merken dat patiënten met ontzettend veel vragen zitten over allerlei thema's in hun jonge levens.' De verpleegkundige noemt dit 'AYA-vragen'. AYA betekent 'Adolescents & Young Adults'. Vandaar dat de oncologieafdeling van Rijnstate zich heeft aangesloten bij het landelijke platform. 'Zo hebben wij een mooie tool in handen die ons helpt om die extra zorg te verlenen aan jonge mensen die worden geconfronteerd met kanker.'

Het platform is een samenwerking tussen ziekenhuizen in het hele land, met als doel om de levensverwachting en de levenskwaliteit van jonge kankerpatiënten te verbeteren.