Waalkade Nijmegen weer open na hoogwater Foto: RN7

NIJMEGEN - De Waalkade in Nijmegen gaat vandaag weer open. De kade was dicht vanwege het hoge water van de afgelopen dagen. Door het water is zand onder de bestrating weggespoeld en is de kade op meerdere plekken iets verzakt.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Dar, de beheerder van de openbare ruimte, zorgt ervoor dat op verzakte plekken nieuw zand wordt gestort en de bestrating opnieuw wordt gelegd. Daarna worden bankjes teruggeplaatst en krijgt de Waalkade een schoonmaakbeurt. Vanaf zaterdag rijden er weer bussen over de Waalkade. De Waalkade werd onlangs nog verstevigd. Het zand onder de bestrating was nog niet voldoende ingeklonken en spoelde op sommige plekken weg door het rivierwater, dat sinds de renovatie nog niet eerder zo hoog stond. Gemotoriseerd verkeer werd verboden, fietsers en voetgangers konden nog wel op de kade komen. De gemeente controleerde de kade tweemaal per dag op zwakke plekken. Het hoge water in de Waal trekt nog altijd veel bekijks.