Terborgse trainer vol ambitie naar de MLS

TERBORG - De Terborgse voetbaltrainer Alex de Crook wil met zijn nieuwe team San José Earthquakes gaan strijden in de play-offs van de MLS. Die ambitie spreekt hij voorafgaand aan zijn Amerikaanse avontuur uit.

'Afgelopen jaar hebben ze dat voor het eerst sinds vijf jaar weer gehaald', aldus De Crook. 'Dat gaan wij proberen zeer zeker te evenaren en hopelijk weer iets verder te komen in de league.'

Met 'wij' doelt hij naast de algehele organisatie ook op hoofdtrainer Mikael Stahre, waar de Achterhoeker al jaren mee samenwerkt en die hem verleidde om China te verruilen voor Amerika. Een overstap die De Crook niet zag aankomen. 'Als je me twee maanden geleden had gevraagd 'waar zit je volgend jaar?', dan had ik in ieder geval niet gezegd San José Earthquakes', zegt de assistent-trainer lachend.

In ontwikkeling

De Major League Soccer is een competitie in ontwikkeling. 'Topclubs in de MLS kun je denk ik vergelijken met Groningen, Heerenveen, Utrecht, Twente', somt de Achterhoeker op. 'Net onder de absolute top in Nederland.'

Bij de club staan onder meer oud-eredivisiespelers Valeri Qazashvili (Vitesse) en Danny Hoesen (Ajax) onder contract. Echte vedettes zijn er nog niet, maar het voetbal groeit hard in het sportgekke land. 'Voetbal is denk ik sport nummer zeven', vertelt De Crook. 'De ontwikkeling die het Amerikaanse voetbal nu doormaakt is razend interessant om te volgen.'

De Achterhoeker vertrekt, op het moment dat zijn visumaanvraag voltooid is, naar alle waarschijnlijkheid deze week naar Amerika. De eerste wedstrijd van San José Earthquakes in het aankomende seizoen van de MLS staat gepland op 4 maart.