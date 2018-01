Deel dit artikel:











Hennepplantage: rook uit het raam, maar bewoner wil brandweer niet binnen laten De stroom werd afgetapt. Foto: Politie Zaltbommel

BRAKEL - In de Esdoornstraat in Brakel is donderdagmiddag een hennepplantage met 421 stekjes ontdekt.

De brandweer was uitgerukt omdat iemand in de buurt zag dat er rookwolken uit het dakraam kwamen. De bewoner wilde de brandweer echter niet binnen laten. Omdat het om een rijtjeshuis ging besloot de brandweer, na overleg met de politie, toch naar binnen te gaan. In het huis was geen brand. Wel werd de hennepplantage ontdekt. De melder van de brand heeft mogelijk stoom- of stofwolken gezien die uit het raam kwamen. De stroom in de woning werd illegaal afgetapt. De bewoner van het pand is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl