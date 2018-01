Koningin Máxima opent vernieuwd Musis Sacrum

De nieuwbouw van de Parkzaal was vorig jaar al afgerond en nu is ook de opknapbeurt van de Muzenzaal klaar. Musis werd gebouwd in 1847.

Máxima kwam rond 14.45 uur aan.

Beelden van de aankomst:

Tijdens de officiële opening was er een concert van Het Gelders Orkest en 150 kinderen van Arnhemse basisscholen. De kinderen maakten gebruik van zelfgemaakte instrumenten, zoals steigerbuizen en cementkuipen.

Máxima gaf een ferme slag op de gong:

Ook de rest van het weekend zijn er evenementen en optredens in Musis. Zo is er vrijdagavond een openingsconcert met behalve Het Gelders Orkest ook Introdans en Toneelgroep Oostpool.

Duurder dan gedacht

De renovatie van het concertgebouw viel wel een stuk duurder uit dan gepland. Bij het budget van twintig miljoen euro moest nog een paar miljoen worden opgeteld. De financiële tegenvallers werden veroorzaakt door onder meer de vondst van asbest, stijgende grondstofprijzen en hogere facturen van onderaannemers.

Zie ook: 'Verbouwing Musis kost Arnhem miljoenen euro's extra'