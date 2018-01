Neersteken moeder: jongen (14) blijft in de cel

ARNHEM - De 14-jarige Afghaanse jongen uit Arnhem die zijn moeder in Den Bosch zou hebben neergestoken, blijft in de cel. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting.

Zijn advocaat Bart Frencken deed geen verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis. De zaak wordt op 13 maart inhoudelijk behandeld.

Volgens de advocaat handelde de jongen uit zelfverdediging. De rechtbank Arnhem gaf tijdens het proces tegen zijn vader aan dat de jongen uit eerwraak had gehandeld omdat zijn moeder het initiatief had genomen voor een scheiding. Frencken stelt dat hij daar helemaal niets over heeft gezegd en dat de rechtbank zich daar niet over had mogen uitlaten.

Moeder ernstig gewond

De 35-jarige moeder werd in september neergestoken en met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Ze overleefde de aanval van haar zoon door kordaat optreden van buurtbewoners.

De vader werd woensdag veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij de jongen en diens broertje zonder toestemming van de moeder had meegenomen naar Italië.

