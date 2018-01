Teckel Doris, de koningin van de Harderwijkse boulevard, is niet meer

Dat meldt haar baasje Dittie Posthumus op Facebook. Doris was weliswaar haar hond, maar was een veelgeziene gast aan de waterkant. De hele boulevard was haar koninkrijk. Ze bedelde bij de slager om een varkensoortje, legde het aan met hotelgasten en bezoekers op straat.

Kijk hier naar de reportage:

Het dier had wel wat last van zwaarlijvigheid, zegt de slager onomwonden. 'Hij was moddervet, maar dat kwam niet alleen door mij.'

Wat hebben wij van jou genoten, bedankt voor Je humor, gezelligheid en je heerlijke acties. Je zal gemist worden door ons en de vele gasten. Dittie Posthumus

Doris, die 14 jaar oud werd, had niet altijd een makkelijk leven. De ruwharige teckel kroop tijdens haar leven enkele malen door het oog van de naald. Zo werd ze in 2014 aangevallen door een pitbull en aangereden door een auto.

Foto: Dittie Posthumus