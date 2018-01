Kimberley Bos ontsnapt en gaat waarschijnlijk toch naar Spelen

EDE - De kans is groot dat skeletonster Kimberley Bos uit Ede toch naar de Olympische Winterspelen gaat, ondanks een slechte prestatie in de wereldbekerwedstrijd van vrijdag in Zwitserland.

In de eerste heat in Sankt Moritz eindigde Bos als zeventiende en dat was voldoende voor een plek in de tweede afdaling. In die race ging het mis. Bos raakte in het begin al een aantal keer de zijkant van de baan, miste daardoor snelheid voor de rest van de baan en eindigde als allerlaatste.

'Kimberley is vorige week ziek geworden', verklaarde haar manager Aschwin Kruders.

Kwalificatie voor de Spelen wordt bepaald op basis van het wereldbekerklassement. Alleen de eerste twaalf plaatsen zich voor de Olympische Spelen. Voor de wedstrijd in Sankt Moritz stond Bos op de elfde plaats, maar nu zakte ze af naar de dertiende plaats.

Doping

Dat Bos zich waarschijnlijk alsnog kwalificeert voor de Spelen is te danken aan Jelena Nikitina. De Russin staat boven Bos in het wereldbekerklassement maar mag niet naar de Spelen omdat zij is betrapt op doping. Sportkoepel NOC*NSF besluit zondag of Bos de tickets naar Zuid-Korea mag boeken. Er loopt nog wel een beroep van Nikitina tegen haar schorsing bij sporttribunaal CAS.

Volgens Kruders is het nog onzeker omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat. Hij verwacht dat in de loop van volgende week pas definitief duidelijkheid komt. 'Maar vorig jaar bewees ze dat ze een medaillekandidaat kan zijn in PyeongChang. Toen werd ze daar derde in de wereldbekerwedstrijd, terwijl alle wereldtoppers aanwezig waren.'

Groothuis

Als Bos zich plaatst, is zij de enige Gelderse sporter die naar de Olympische Winterspelen gaat. Vier jaar geleden in Sochi was er ook één Gelderse sporter: Stefan Groothuis uit Voorst. Hij schaatste op de 1000 meter de race van zijn leven en won goud.

