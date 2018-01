ZALTBOMMEL - Zaltbommel wil zich nog meer profileren als de stad van illustratrice Fiep Westendorp. De tekenares werd vooral bekend door haar tekeningen van Jip en Janneke. Vanaf vandaag draagt de gemeente dit ook uit bij de entree van de stad. Bij de blauwe plaatsnaamborden staat een bord met de tekst 'Welkom in de stad van Fiep Westendorp'.

Wethouder Looijen plaatste het eerste bord: 'Elke bezoeker die met de auto binnenkomt willen we laten zien dat hij of zij de stad van Fiep Westendorp inrijdt.'

'Fiep Westendorp heeft veel betekend voor Zaltbommel en daar zijn we trots op. Op diverse plekken vind je daarom Fiep en haar karakters al terug in Zaltbommel: de Fiepstunnel die is versierd met haar tekeningen, de silhouetten van Jip en Janneke op de Waalkade, de Pim en Pom appartementen aan de Fiep Westendorplaan en in het Stadskasteel. Én er zijn plannen voor een eigen Fieppaviljoen', aldus de wethouder.

Fiep Westendorp werd op 17 december 1916 in Zaltbommel geboren. Ze overleed op 3 februari 2004. Ze illustreerde behalve Jip en Janneke ook Pluk van de Petteflet, Otje, Floddertje en de poezen Pim en Pom.

Foto: gemeente Zaltbommel

