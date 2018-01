Politie stuit op BMW met wapen bij grens

BABBERICH - De politie van Zevenaar heeft woensdag drie personen aangehouden na de vondst van een vuurwapen in een auto. De BMW, met buitenlands kenteken, werd gecontroleerd bij Babberich.

Volgens de politie werkten de drie personen in de auto goed mee en mochten agenten in het voertuig kijken. In het dashboardkastje trof de politie echter een vuurwapen aan. De mannen zijn daarop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Arnhem.

Na onderzoek bleek het om een balletjespistool te gaan. De politie benadrukt opnieuw dat agenten in een split second moeten beslissen en daardoor alles op een wapen lijkt aanziet voor een echt vuurwapen. Het gebruik van een nepvuurwapen zorgde in augustus nog voor een kogelregen in het centrum van Doetinchem.