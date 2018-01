Burgemeester sluit woning Nunspeet na vondst hennepkwekerij

NUNSPEET - Burgemeester Van de Weerd van Nunspeet heeft een woning aan de Nijverheidsweg voor drie maanden op slot gedaan. De burgemeester doet dat omdat maandagochtend in het pand een hennepkwekerij met 533 planten werd ontdekt.

'Een hennepkwekerij in een woonwijk is een inbreuk op de kwaliteit van de leefomgeving, het onveiligheidsgevoel van omwonenden kan hierdoor toenemen', vindt de burgemeester. 'Maar ook vanwege het brandgevaar. Met dit besluit wil ik voorkomen dat de woning opnieuw voor illegale activiteiten wordt gebruikt en gelijktijdig onderstrepen dat we hard optreden bij het aantreffen van een hennepkwekerij.'

Sinds 2016 wordt door gemeenten en politie op grond van de Wet Damocles strenger opgetreden bij overtredingen van de Opiumwet. Hiermee willen gemeenten de veiligheid en leefbaarheid verbeteren en drugsoverlast tegengaan.