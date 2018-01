Inbreker 'zonder goed verhaal' uit de sloot gevist

METEREN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inbreker aangehouden bij het bouwterrein aan de Bentickshof in Meteren.

De politie werd getipt over een verdachte situatie en op locatie zag een agent slijpvonken op het bouwterrein. Opmerkelijk, aangezien het rond 00.50 uur in de nacht was.

Een hondengeleider werd dankzij zijn viervoeter naar een sloot bij het bouwterrein geleid, waar een man in zwom. Volgens de politie had de man 'geen goed verhaal' over waarom hij dat deed. De man werd aangehouden nadat bleek dat er in een woning was ingebroken en meerdere containers waren opengeslepen.

De verdachte kreeg een reddingsdeken tegen onderkoelingsverschijnselen en is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor, schrijft de politie.